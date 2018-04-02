Парусный спорт. "Броненосец" в Монако остановился в одном шаге до подиума

Регата Monaco Swan One Design для трех классов яхт SWAN завершилась в Монако. Восемь стран мира принимали участие в гонках на яхтах Swan 42, Swan 45 и совсем новых Club SWAN 50. Яхтсменов поливало дождем, жарило солнцем, испытывало холодом, но главное все четыре дня был ветер.

Команда яхт-клуба Санкт-Петербурга "Броненосец" начала регату, так сказать, с чистого листа. Ребята не тренировались в зимний период, поэтому приходилось настраивать лодку прямо по ходу регаты. Из-за слабого старта в первый день питерцы нахватали лишних очков в зачет и дальше им предстояло отыгрываться и ведь были все шансы это сделать.

Swan в переводе на русский — лебедь, в последний день "лебединая песня" Броненосца все-таки была спета, первый приход во второй гонке дня делал заявку на подиум регаты вполне реалистичной. "В последний день было проведено три гонки, — рассказывает баковый команды "Броненосец" Алексей Кулаков. — Первая гонка этого дня у нас не получилась, не угадали со стороной, ветер заходил и было очень нестабильно. Во второй гонке пришли первыми, хорошо стартовали и до конца отборолись. В последней гонке у нас произошел небольшой контакт с другой лодкой, мы повредили бушприт и не смогли закончить гонку".

К сожалению, нефиниш в последней гонке дня оставил турнирную таблицу без изменений, всего за четыре дня было проведено 9 гонок. Первое место занял Леонардо Феррагамо на итальянской Корделионе.

"Гоночный комитет был очень терпелив и делал исключительную работу, сталкиваясь с трудными условиями Монако, — рассказывает тактик победившего ClubSwan 50 Корделионе, легендарный Кен Рид. — Ветер часто менял направление, но если вы можете правильно интерпретировать и предугадывать эту погоду, у вас всегда есть шанс победить, для опытного яхтсмена это самое приятное чувство, когда ты можешь работать на таком пределе".

Второе у Мортен Келанда и швейцарской Матильды. "Это была очень приятная регата, хорошо быть в лидерах и постоянно чувствовать давление, — рассказывает тактик на борту Матильды Ли Макмиллан. — Корделионе отлично гонялась и они заслужили эту победу".

Третье досталось российской яхте "Скорпиди" Андрея Коногорова, четвертое у Владимира Любомирова и российского "Броненосца", пятым стал шведский экипаж "Равенгера" с Рожером Самуэльсоном на руле.

В этом сезоне новому, набирающему популярность флоту осталось провести еще три регаты перед первым в истории чемпионатом мира в классе Club SWAN 50, который пройдет с 9 по 16 сентября в рамках Rolex Swan Cup.

Кроме того, всех любителей парусного спорта ждет очередная Балтийская гонка открытого моря Nord Stream Race по маршруту газопровода "Северный поток", которая также проходит на яхтах Club SWAN 50. Лучшие команды Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России будут мериться силами в этом сложнейшем испытании с 24 июня по 6 июля.