В ереванском ресторане прогремел взрыв: 9 человек пострадали

В результате взрыва кислородного баллона число пострадавших в центре Еревана составило девять человек.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила заместитель начальника управления информации и по связям с общественностью МЧС Армении Нана Гндоян.

По ее словам, взрыв прогремел в одном из кафе на Северном проспекте в Ереване.

На место происшествия экстренно выехали четыре расчета спасателей, опергруппы и группы быстрого реагирования Национального центра кризисного управления. На месте выяснилось, что взорвался баллон с кислородом.

Пострадавшие, среди которых есть иностранцы, были доставлены в медицинский центр Святого Григория Просветителя. Их состояние их здоровья уточняется.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, выясняя обстоятельства случившегося.