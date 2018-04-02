В Сочи потушили пожар в жилом доме

Пожар в жилом многоквартирном доме по улице Пятигорской в Сочи полностью ликвидирован.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Краснодарскому краю, отметив, что это произошло в 20 часов 42 минуты по московскому времени.

На месте происшествия будет работать испытательная пожарная лаборатория Главного управления МЧС России по региону, которая установит причину возникновения пожара, после проведения исследований проб и образцов.

Сигнал о появления огня в жилом пятиэтажном доме с мансардой по улице Пятигорской в Центральном районе Сочи поступил в МЧС в 17 часов 43 минуты по московскому времени. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Была проведена эвакуация 50 жильцов, которых временно разместили в санатории "Светлана". Погибших и пострадавших – нет.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности.

По словам губернатора Краснодарского края, сгоревший дом являлся самостроем и, по его мнению, "такое ЧП — это наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки".

При этом он пообещал, что, эвакуированным жильцам будет оказана вся необходимая помощь.