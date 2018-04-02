Сербия ответила британцам "нет": почему российских дипломатов не выслали из Белграда

Выслать российского дипломата требовала от Сербии Великобритания. Лондон оказывал давление на Белград из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, настаивая на коллективных действиях западных стран. "Мы будем заботиться о своих интересах", — дал ответ Лондону глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Сербия не будет высылать российских дипломатов, мы хотим хороших отношений с Россией", — цитирует главу сербской дипломатии ТАСС.

При этом Дачич подчеркнул, что Великобританию не волновали проблемы в Косово: их интересовала только высылка русских дипломатов.

Ивица Дачич отослал Лондон к событиям 26 марта. Тогда около сотни косовских спецназовцев ворвались в здание в центре Косовска-Митровицы. Здесь проходила встреча сербов с главой канцелярии по Косову и Метохии при кабинете министров Сербии Марком Джуричем. Косовские спецназовцы избили участников встречи. Марко Джурица они увезли в наручниках в Приштину. В тот же день сербского министра выдворили из Косова.

Лондон спровоцировал крупный дипломатический скандал. 4 марта на скамейке у торгового центра в Солсбери были обнаружены два человека без сознания. Это 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипальи его 33-летняя дочь Юлия. Осужденный в России за шпионаж в пользу Британии Скрипаль стал участником шпионского размена между США и Россией. Лондон объявил, что за отравлением Скрипалей стоит Москва. Кремль категорически отвергает эти обвинения. При этом Россия предлагает свою помощь в расследовании происшествия со Скрипалями, а также безуспешно добивается консульского доступа к Юлии Скрипаль, которая является российской гражданкой.

Без предъявления доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Москва на это ответила зеркально. Больше всего российских дипломатов выслал Вашингтон – 60 работников российских диппредставительств. Великобритания выдвинула новую версию отравления Скрипалей: теперь в Лондоне подозревают, что Скрипали отравились гречневой крупой.