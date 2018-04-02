"Лео и Тиг": долгожданное весеннее обновление

Сюжет популярного мобильного приложения для детей "Лео и Тиг" значительно расширился. К весне разработчик развивающей игры, издательство "Интерактивный Мульт", выпустило большое обновление, где героев одноимённого мультсериала ждут новые задания, персонажи и локация.

В основе игры — приключения неразлучных друзей сибирского тигренка Тига и дальневосточного леопарда Лео. События разворачиваются на живописных просторах сказочной Тайги. Игроку предстоит справиться с увлекательные задания и помочь главным героям преодолеть трудности. Храбрость поощряется: за каждое пройденное задание ребенок получает карточки с красивыми иллюстрациями, эскизы и открытки, посвященные популярному мультику от российской анимационной студии "Паровоз".

С выходом большого весеннего обновления в приложении появились новый персонаж — зайчонок Вилли и новая локация для исследования — болото. Теперь играющий сможет выбрать одного из шести персонажей, от лица которого предстоит выполнять задания. При этом каждый из зверят обладает своими способностями и характером.

В приложении собрано множество мини-игр для развития важных и полезных навыков: тренировку памяти, скорости реакции и логику. Миссия игры — познакомить ребёнка с удивительным многообразием природы Дальневосточного края и помочь воспитать бережное отношение к ней.

Выход игры состоялся в сентябре 2017 года. В течение этого времени приложение не покидает списки лучших развивающих игр в магазинах App Store и Google Play по всему миру, а релиз “Лео и Тига” поддержал выступающий за охрану окружающей среды телеканал "Живая планета". Игра доступна для бесплатного скачивания с мобильных устройств операционных систем iOS и Android.