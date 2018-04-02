Ереван: при взрыве в ресторане пострадали граждане России

Большинство пострадавших от взрыва кислородного баллона в центре Еревана — несовершеннолетние, среди них есть граждане России.

Как рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Армении, трое 15-летних россиян получили травмы легкой и средней степени тяжести. Сотрудники дипмиссии выехали в медицинский центр Святого Григория Просветителя, куда были доставлены пострадавшие при взрыве.

"Интерфакс" уточняет их имена. Речь идет об Алене Агаповой, Лизе Абрамовой и Ярославе Любенко.

Также во время взрыва кислородного баллона на кухне ресторана "Бургер Кинг" на Северном проспекте в Ереване, получили травмы граждане Армении: 6-летний мальчик, 8-летняя девочка и 19-летняя девушка. Помимо них госпитализированы два 24-летних иранца.

По словам заместителя начальника управления информации и по связям с общественностью МЧС Армении Наны Гндоян, состояние всех пациентов – удовлетворительное, кроме 8-летней девочки, чье состояние врачи оценивают как тяжелое.