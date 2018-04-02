Кубок Гагарина. СКА вернул преимущество своего поля

Кубок Гагарина. СКА вернул преимущество своего поляЧитайте нас в Telegram
В столичном Ледовом дворце ЦСКА прошел третий мачт полуфинальной серии хоккейного Кубка Гагарина между армейскими командами Москвы и Санкт-Петербурга. Матч получился напряженный и победа досталась гостям из города на Неве с минимальным счетом 5:2. СКА повел в серии – 2:1.
Стоит напомнить, что армейцы столицы выиграли стартовый поединок на льду питерского Ледового дворца (5:4), но затем команда Олега Знарка победила во втором домашнем матче – 2:0. Тем не менее, перед переездом в Москву ЦСКА получил преимущество своей площадки и, в случае двух домашних побед, мог повести в серии с разницей в два очка. Однако у СКА на этот счет были другие планы.
Отчетная игра сразу пошла по сценарию гостей. После довольно затяжной разведки Торесен открыл счет. Еще до конца первого периода Петров выровнял цифры на табло, но Коскиранта вновь вывел СКА вперед "голом в раздевалку".
А после перерыва Херсли и Гусев довольно быстро добились успеха и ЦСКА встал перед проблемой отыгрывать три гола: москвичи к 23-й минуте уступали 1:4. Григоренко в середине второго периода сократил счет, но в дальнейшем СКА умело оборонялся и проводил опасные контратаки.
Впрочем, изменился счет только на 58-й минуте, когда ЦСКА пошел ва-банк и выпустил вместо вратаря шестого полевого игрока. Но ничего у москвичей не вышло: Барабанов забил гол в пустые ворота, и стало ясно, что СКА вернул себе преимущество своего поля, поведя в серии со счетом 2:1.
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