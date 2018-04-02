Массовое отравление детей в Нью-Йорке: причины неизвестны

В Вашингтоне 48 подростков из Великобритании госпитализированы после того, как некоторые из них пожаловались на плохое самочувствие.

Об этом, со ссылкой на газету New York Post, передает "Интерфакс".

Дети почувствовали недомогание еще в Нью-Йорке, где побывали перед проездкой в Вашингтон. Один за другим они начали жаловаться на плохое состояние. В результате их госпитализировали. Вместе с ними в больницу попали трое взрослых.

По словам представителя вашингтонского управления пожарной безопасности и скорой помощи Вито Маджиоло, первоначально считалось, что пострадавшие получили пищевое отравление, но сейчас эта версия отвергнута. Причина ухудшения самочувствия – пока не установлена.

При этом в вашингтонском отеле Harrington, где подростки остановились по приезду в столицу США, сообщили, что часть заболевших уже выписали из госпиталя.