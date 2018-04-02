МИД РФ не знает о подготовке трехсторонней встречи по Донбассу

В МИД России пока ничего не знают о подготовке встречи лидеров Франции, Германии и Украины, посвященной вопросу размещения миротворцев ООН на юго-востоке Украины. Об этом заявил РИА Новости источник в министерстве иностранных дел России.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в мае на западе Германии может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины, посвященный размещению в Донбассе миротворцев ООН.

По данным источника, "подготовительная работа" к трехстороннему саммиту в Ахене должна быть проведена в ходе визита в Берлин президента Петра Порошенко, который состоится 10 апреля, и его переговоров с канцлером Ангелой Меркель. "Урезанный нормандский формат на саммите в Ахене вовсе не означает, что решения по Донбассу будут приниматься в обход и без ведома Москвы", — цитирует издание "Интерфакс". — Из-за дела Сергея Скрипаля сейчас в отношениях России с Западом возник крайне неблагоприятный эмоциональный фон. Поэтому провести полноценный четырехсторонний саммит не представляется возможным".

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены с признаками сильнейшего отравления в Солсбери 4 марта. 28 марта Великобритания сообщила, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. Россия все обвинения в свой адрес по данному делу категорически отрицает.