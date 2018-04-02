"Рома" интересуется молодым полузащитником "Краснодара" Голубевым

Ряд итальянских футбольных изданий анонсировали интерес клуба Серии "А" "Рома" к молодому полузащитнику российского "Краснодара" Артему Голубеву. Хавбек из столицы Кубани на днях вместе со своей молодежной командой выиграл в Швейцарии турнир Torneo Bellinzzona U-18.

В финале "Краснодар" обыграл итальянскую "Аталанту" со счетом 1:0, сообщает издание "Советский спорт". В нынешнем сезоне 19-летний Голубев отыграл за краснодарских "быков" в молодежном первенстве России 21 матч и забил один гол. Трансферная стоимость хавбека составляет по разным данным от 1 до 2-х млн евро.