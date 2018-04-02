Молоковоз попал в огненную аварию на Украине

Ожогами рук и лица обернулась для водителя молоковоза встреча на дороге в Тернопольской области Украины с попутным фургоном, в результате которой цистерна перевернулась и загорелась. Камера наблюдения зафиксировала молочные реки и огненные берега.

ДТП произошло около 15 часов дня 2 апреля на объездной дороге вокруг Кременца. Судя по кадрам, водитель молоковоза, подгоняемый следовавшим позади владельцем фургона с прицепом, при входе в поворот решил уступить торопыге дорогу, но не рассчитал и угодил в яму, после чего потерял контроль над машиной. Молоковоз повело влево, да так, что он едва не врезался в обогнавший его автомобиль. Водитель резко взял правее, но цистерна накренилась и перевернулась, после чего "проскользила" еще около 20 метров, оставляя за собой белый след.

Водитель вывалился из ГАЗа в тот момент, когда машина загорелась. Тем не менее огонь добрался и до него — мужчина получил ожоги лица и рук.