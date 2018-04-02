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2 апреля 201823:30

Баскетбольный ЦСКА уверенно победил УНИКС в Единой лиге

cskabasket.com

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В баскетбольной Единой лиге ВТБ состоялся матч двух лидеров: столичный ЦСКА принимал казанский УНИКС. Матч у гостей откровенно не получился, и армейцы довольно легко довели встречу до победы. Счет игры – 80:63 в пользу "красно-синих".

При этом гроссмейстерскую разницу "+10" ЦСКА заработал уже в первой четверти, переиграв соперников за 10 стартовых минут со счетом 23:9. Второй отрезок матча добавил к преимуществу армейцев еще 5 очков (45:26), так что во второй половине игры хозяева могли позволить себе уступить 35:37. Но общий счет остался за ними.

Лучшим в составе ЦСКА был Де Коло – 12 очков и 6 передач. У УНИКСа Локетт набрал 13 очков и сделал 9 передач, но его усилий не хватило для успеха. У ЦСКА стало 18 побед при двух поражениях, УНИКС также проиграл всего во второй раз, но у казанцев 15 побед.

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