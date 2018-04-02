Горькие уроки трагедии в Кемерове: перенесут ли кинотеатры в торговых центрах на первые этажи

Горькие уроки трагедии в Кемерове: перенесут ли кинотеатры в торговых центрах на первые этажиЧитайте нас в Telegram
В Госдуме обсуждают инициативу — обязать владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий. Кроме того, депутаты хотят усилить уголовную ответственность — за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Посетителей в торговых центрах меньше не стало, но теперь они проявляют больше внимания к пожарной безопасности.
Электрический замок, он магнитный. Он закрывает дверь, пока на нем есть напряжение. Его не надо включать, нужно выключить. Объяснять посетителям, почему аварийные выходы закрыты, в день приходиться не по одному разу. Но к опасениям людей в любых российских торговых центрах теперь относятся с пониманием. Посетителей, вопреки ожиданиям, меньше не стало.
В социальных сетях создают тематические группы, руководству ТЦ пишут электронные письма перед тем, как пойти за покупками. Подобная коммуникация — форма народного контроля. В ближайшее время здесь состоится лекция по безопасности, на которую предварительно записалось более 30 человек.
Организаторы обещают показать, как покинуть торговый центр из любой его точки. Впрочем, посетителей, ожидаемо интересует безопасность детских игровых зон и кинотеатров. Требования к последним уже предложили закрепить законодательно.
"Я надеюсь, что работа нашей, допустим, комиссии, которая при Комитете по безопасности и противодействию коррупции, она закончит свою работу в весеннюю сессию, и будут соответствующие законодательные инициативы. Я думаю, что к концу года вся эта работа с точки зрения нормативно-правового регулирования, она будет завершена, и в этом году уже приступит к соответствующей реорганизации", — заявил Анатолий Выборный, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Будут ли привлекать киносети к разработке советующих нормативных документов — неизвестно. Но, если перенос кинотеатров состоится, индустрию ждет реорганизация невероятных масштабов. В одной только Москве сейчас функционирует около 140 кинотеатров.
"Только небольшая часть кинотеатров расположена на первых этажах торговых центров. Это общая тенденция по рынку. Это касается и других киносетей тоже. Инициатива, как мне кажется, практически нереализуема. В настоящих обстоятельствах нужно сконцентрироваться на обеспечение противопожарной безопасности", — отметила Александра Артамонова, директор по связям с общественностью объединённой сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино".
Причин, почему кинозалы размещают на верхних этажах здания, несколько. Не последнюю роль играет маркетинг. Расчет на то, что пока поднимаешься наверх – что-то обязательно купишь.
С другой стороны, только верхние этажи позволяют строить залы такими, какими мы привыкли их видеть – с большим экранами, хорошим звуком, сиденьями амфитеатром. Все эти характеристики учитывают еще на этапе проектировки.
"Технически возможно, что угодно. Весь вопрос в том, сколько это будет стоить, и сколько это займет времени. В случае с нашим торговым комплексом – имейте в виду, первый этаж это у нас парковка. Второй тоже. Торговый центр начинается только с третьего этажа. Ну и у самих кинотеатров есть требования, связанный с высотой потолков", — прокомментировал Виктор Мочалов, директор по эксплуатации ТЦ "Авиапарк".
Перенос кинотеатра, в таком случае, либо вынуждает использовать помещение не по назначению, либо начинать предоставлять услуги заранее худшего качества.
"Это технически невозможно, потому что кинотеатры — это конструктивная часть, большие площади, высокие потолки, специальные условия с нагрузками полов. И таких помещений не может оказаться у торгового центра уже существующего, это должно быть отдельное строение, с нуля рассчитанное. И с нуля построенное", — считает Николай Расторгуев, генеральный директор сети кинотеатров "Монитор".
Строить кинозалы с нуля — это возвращение к советскому опыту и разрушение всей индустрии, уверяют эксперты. Хотя, однозначно, безопасность кинотеатра в отдельном здании должна быть выше, чем в крупном торговом центре. Ключевым фактором остается вопрос соблюдения всех нормативов. Тот, который никогда невозможно учесть — человеческий фактор.
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