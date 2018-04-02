Владимир Путин и Реджеп Эрдоган дадут старт строительству в Турции АЭС "Аккую"Читайте нас в Telegram
Огромные российский и турецкий флаги на скале над стройкой подчеркивают: это объект международного значения. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган дадут старт сооружению первого энергоблока будущей АЭС "Аккую" ("белый колодец" в переводе с турецкого). Из Анкары, по телемосту.
"Первый бетон" идёт в фундамент реакторного здания, где будет ядерное сердце будущей АЭС. На "Аккую" будет энергоблок последнего поколения три плюс с реактором типа ВВЭР-1200, такой в России стоит на Нововоронежской АЭС-2. Для Турции проект даже модернизировали. И в целом работа "Аккую" рассчитана на 60 лет эксплуатации — с возможным продлением на ещё 20 лет.
По проекту будут построены четыре энергоблока, которым не страшны ни техногенные аварии, ни природные катаклизмы.
"Это нехарактерная для российских условий площадка строительства , с точки зрения геологи, с точки зрения климата, морского расположения, приходится вместе с теми решениями, которые заложены в проект — передовые, революционные — приходится учитывать местные условия, климат позволяет, нет зимы", — поясняет Черданцев Михаил, директор департамента проектного инжиниринга АО "РЕИН".
Бизнес-модель атомного проекта звучит как "строй-владей-эксплуатируй". То есть, после введения в строй энергоблоков Россия остается хозяйкой предприятия и будет продавать электроэнергию турецким компаниям. Это огромные деньги. У принимающей стороны свои интересы.
"Турецкая провинция Мерсин — регион в целом сельско-хозяйственный, а вот одноимённый город, помимо того, что курорт, ещё и важный экономический центр. Мерсин — самый крупный порт в Турции, а ещё в нем нефтяная, цементная, текстильная промышленность, которую Анкара намерена развивать. А для этого нужно много электричества, а значит и атомная электростанция".
Работать на будущей АЭС будут, в том числе, турки, и учатся они в России. Первые студенты-атомщики уже получили дипломы в Москве, Петербурге и Обнинске.
"Этот проект является, по сути, мечтой, будем говорить — пятидесятилетней мечтой Турции. Почему это важно? В самый пик работ будет задействовано 15 тысяч рабочих — это большой вклад для экономики и социальной сферы, ведь у каждого семья, а они в Турции большие! Не говоря уже об электроэнергии, нужда в которой у нашей страны растет с каждым годом", — считает Хакан Орхун, директор проекта компани-подрядчика "Мильтаж".
У "Аккую" будет сразу два причала: Западный, для стройматериалов, и Восточный, куда будут привозить изготовленное и собранное в России оборудование, то есть, турецкая стройка создает рабочие места и в нашей стране. На волгодонском "Атоммаше" начинаются работы над корпусом и крышкой реактора для первого энергоблока, составляющие парогенераторов. Потом примутся за теплообменные аппараты для второго блока. А Петрозаводск отвечает за главный циркуляционный трубопровод будущей АЭС: осталось наплавить на сегменты антикоррозионный слой и согнуть их нужным образом.
В Турции ждут российских строителей. Хозяин этого кафе у водопада, рядом с Аккую, говорит, что сюда, в глубинку, стали чаще заглядывать гости из Москвы и Анкары, и он надеется расширить бизнес.
"Я купил участок, вложил деньги, построил дорогу, как мог, и люди ко мне ходят, но хотелось бы, чтобы с появлением российского проекта их было больше, чтобы инфраструктура развивалась, было больше электричества, света", — рассказывает Шабан Трак, хозяин кафе.
"Аккую" станет первой в стране атомной электростанцией. Её строительство уже называют "крупнейшим проектом в истории российско-турецких отношений".
Атомная энергетика это всегда большая политика. Будущая АЭС "Аккую" лучшее доказательство партнерских взаимоотношений Москвы и Анкары, долговременного сотрудничества, которое выгодно обеим сторонам. Не только с экономической точки зрения.
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