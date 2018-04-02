Во Франции началась крупнейшая за 23 года забастовка железнодорожников

Принять участие планирует половина всех работников отрасли, в том числе, почти 80 процентов машинистов. Люди протестуют против планов правительства Макрона приватизировать государственные железнодорожные компании. По мнению лидеров профсоюзов — и так убыточный сектор просто не выдержит конкуренции.

Кроме того, власти собираются упразднить льготы и высокие пенсии. В итоге до вечера среды отменят почти 90 процентов всех рейсов скоростных поездов и две трети — пригородных. Пострадает и "Евростар" — линия, которая соединяет Париж с Брюсселем и Лондоном, отмечает телеканал "Россия 24".