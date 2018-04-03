Весеннее обострение: участились случаи нападения психически нездоровых людей на улицах

Весеннее обострение: участились случаи нападения психически нездоровых людей на улицахЧитайте нас в Telegram
В центре Алма-Аты неизвестный мужчина крушил автомобили. Вандала скрутили, вызванные на место полицейские. Пару недель назад то же самое происходило в Молдове.
Бирюзовые трусы, оголенный торс и недюжинная физическая сила, но этот сорока четырех летний мужчина, не герой фильма и даже не каскадер, невзирая на то, что с легкостью запрыгивает на крыши движущихся автомобилей, и оставляет вмятины на кузове, и даже вдребезги разбивает лобовое стекло ударом одного лишь кулака.
Это шоу в центре Алматы хоть и недолго длилось, успело причинить значительный материальный ущерб нескольким автовладельцам, но, похоже задержанный Рэмбо, так и не понял, почему за ним приехали люди в погонах.
Толи избыток алкоголя в крови, толи пресловутое весеннее обострение, сразу и не поймешь. Но вот еще один житель Казахстана своим поведением пытается напугать участников дорожного движения, правда, дальше устрашающих поз и гримас, дело не заходит.
Удивительно, но, похоже, неуправляемое желание нападать на автомобили, начинает носить характер эпидемии. Перенесемся из Казахстана на три тысячи километров на восток, и вот кадры из Молдовы. Мужчина сначала таранит припаркованную легковушку, а потом начинает бороться с железными конями с помощью лопаты.
Психиатры сходятся в едином мнении – дурной пример все же заразителен. И не важно, идет ли речь о хроническом психическом заболевании, единичном психозе или же воздействии токсических веществ.
"Такие случаи могут быть относительно легко распространены, особенно если люди впечатлительные. Обычно если самоубийство каких-то известных людей происходит, то и волна самоубийств проходит среди общества, потому что феномен подражания присутствует у многих людей, особенно впечатлительных. Тем более если есть уже какое-то заболевание", — считает специалист по психиатрии.
Важно понимать, что зачастую граждане, нападающие на транспорт, в силу своего состояния, далеко не всегда осознают, что именно происходит. Как, например, житель Бийска, неделю назад гонявшийся за автомобилями на оживленной городской трассе. Или мужчина из Апатитов, не понятно за что мстящий машинам, кидаясь на них с кулаками, в том числе и на полицейский УАЗик, который прибыл на место происшествия по его душу.
К слову, ни наличие психического расстройства, ни уж тем более сильного наркотического или алкогольного опьянения от материальной ответственности не освобождает. Точнее так, если вашу машину разбил человек, признанный недееспособным, оплачивать ремонт поврежденного автомобиля, придется его родственникам. Кстати, суд состояние больного, облегчающим фактором считать не станет.
"Если лицо ограничено в дееспособности или полностью недееспособно в силу психического заболевания и не только нуждающееся в постоянной медицинской помощи, лечении, систематическом, ограниченно в дееспособности, в этом случае ответственность полностью будут нести его опекуны, либо попечители, либо его родственники", — поясняет Тимур Маршани, автоюрист.
Важно знать — пытаться остановить подобных дебоширов собственными силами, вступать в физический контакт, говорить, и уж тем более смеяться над ними, кричать или провоцировать не просто не стоит, а делать это категорически не нужно. Состояние такого человека, может нести опасность, как и для него самого, так и для окружающих, и лучшим решением будет вызвать спецслужбы. Скорую помощь и полицию.
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