Взрыв в Ереване: уточненные данные

По уточненным данным, в ресторане "Бургер Кинг" в центре Еревана взорвался используемый при розливе пива 20-килогаммовый баллон с углекислым газом, находившийся на кухне предприятия быстрого питания.

В результате инцидента осколочные ранения получили восемь человек, в том числе, двое граждан России и два гражданина Ирана. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, передает "Интерфакс". Возраст госпитализированных — от шести до 24-х лет.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Самвел Карапетян заверил, что большинство пострадавших при взрыве, кроме восьмилетней девочки, которую в настоящее время оперируют, будут выписаны из больницы во вторник утром, сообщает ТАСС.