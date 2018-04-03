Космический грузовик Dragon взял курс на МКС

С космодрома Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon, везущим более 2,6 тонны грузов для Международной космической станции (МКС). Стыковка грузового корабля с орбитальной станцией запланирована на среду, 4 апреля.

Через три минуты после старта было произведено отделение первой ступени ракеты-носителя, через 11 минут — успешное отделение грузового корабля от носителя, сообщает РИА Новости. Комментатор трансляции, которую вело NASA, сообщил: "Успешный запуск: "Dragon на верной орбите, корабль начал путешествие к МКС".

Среди грузов, который везет Dragon, продовольствие, материалы для научных исследований, приборы, предназначенные для изучения экстремальных явлений в атмосфере Земли, влияния состояния невесомости на изделия с высокими эксплуатационными свойствами, а также для выращивания на станции пригодных для питания культур. Кроме того, на МКС будет доставлено оборудование для экспериментов, призванных опробовать воздействие космического пространства на различные материалы и компоненты, а также испытать экспериментальный пластырь с антибиотиком для ран.

В настоящее время орбитальную вахту на МКС несут россияне Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, американцы Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд и Скотт Тингл и представитель Японии Норисигэ Канаи, напоминает ТАСС.

Компания SpaceX с 2017 года регулярно использует при стартах уже летавшую первую ступень, но повторно ее не сохраняет. Для осуществленного пуска также использовалась первая ступень ракеты-носителя, которая осуществляла запуск грузовика к МКС в августе 2017 года. Отправившийся к МКС грузовой корабль Dagon также уже побывал на орбитальной станции — в апреле 2016 года.