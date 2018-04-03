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3 апреля 201800:32 Зинаида Курбатова

В Петербурге открылся крупнейший в России международный фестиваль балета Dance Open

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В Северную столицу приехали балетные труппы из Монако, Испании, Словении, Нидерландов и Швейцарии. Покажут и классику русского балета — спектакли "Щелкунчик" и "Золушка". А еще в этом году фестиваль отметит 200 лет со дня рождения знаменитого балетмейстера Мариуса Петипа.

В Александринском театре ожидаемый аншлаг, билеты раскуплены давно. За 17 лет фестиваль "Данс Оупен" превратился в один из главных, самых ярких, ожидаемых не только в Петербурге, но и в стране. Он начинался, как мастер-классы для молодых танцовщиков, а стал смотром самых интересных постановок, причём в разных стилях, от классики, неоклассики и модерна, до чистого балетного хулиганства, шутят организаторы. Практически все балеты — премьерные, кроме одного, это "Золушка" от Жана Кристофера Майо.

Открывается фестиваль балетом "Тщетная предосторожность", который привезён из Екатеринбурга. В Северной столице до этого его не видели. Эта постановка — одновременно дань памяти великого хореографа Мариуса Петипа и недавно ушедшего из жизни Сергея Вихарева. Он работал в архивах Гарвардского университета, и решил по найденным там записям возродить этот старинный комический балет. Часть постановки — реконструкция хореографии Петипа, часть придумана Вихаревым и его соавтором Павлом Гершензоном. Как назвать это — реконструкцией или новым балетом — вопрос открытый. Тем более, прелюдией к спектаклю стал одноактный балет "Школа танцев" Бурнонвиля.

Пастораль, где строгая мать тщетно пытается устроить дочери выгодную партию. Милые шутки , гротеск, торжествующая любовь. Спектакль, полный французского юмора, по мнению критика Гаевского. Когда поднимается занавес, у зрителей почти шок , столь неожиданна сценография в стиле сумасшедшей живописи Ван Гога.

В программе фестиваля постановки на все вкусы. Фламенко, "Щелкунчик" из Большого театра Женевы, близкий именно к сказке Гофмана, где Щелкунчик — герой с содранной кожей, а Мари напротив в скорлупе. "Мейд ин Амстердам", эти небольшие постановки везёт Национальный балет Нидерландов, программа сформирована специально для фестиваля "Дэнс Оупен". Словенский театр "Марибор" покажет так же несколько номеров. У Эдуарда Клюга  и Александра Эксмана придумано совсем невероятное – балерины, которые поверх пуантов надевают лыжи и странные упражнения на беговых дорожках.

Помимо этого, пройдут мастер-классы и лекции. Можно будет узнать, например, что такое ложновагановская школа. Или чем отличается московский балет от петербургского.

Главное событие произойдёт 17 апреля. Звезды балета, солисты лучших театров, главные хореографы мира, все будут в Петербурге. После Гала-концерта в Этнографическом музее Петербурга жюри вручит победителям приз — это хрустальная копия слепка ножки великой Анны Павловой.

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