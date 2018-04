Пользователи сообщают о сбоях в работе YouTube

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, от пользователи как в России, так и за рубежом поступают жалобы на проблемы в работе видеосервиса YouToube. Большинство сообщений о сбоях поступает с Украины, из России, Белоруссии, США, Канады, Бразилии, Германии, Швеции, Великобритании, Италии, Испании и Франции.

Пользователи сообщают, что при попытке открыть чей-либо канал появляется информация об ошибке, передает ТАСС. Одновременно некоторые российские пользователей заявляют о сложностях при попытке ответить кому-либо в комментариях.

В YouTube прокомментировали произошедшее, заявив, что занимаются этой темой. В сообщении сервиса в Twitter констатируется: "Видите надпись "Ошибка 500" на YouTube? Уже работаем над этим!"

Seeing this 500 error message on YouTube? We're on it! pic.twitter.com/ArPDUDxUcp