Тренер СКА Знарок: надо задуматься об игре в большинстве

Наставник хоккейного клуба СКА Олег Знарок, чьи подопечные накануне вышли вперед с полуфинальной серии Кубка Гагарина против московского ЦСКА (2:1), говоря о гостевой победе (5:2), отметил, что матч, несмотря на счет, получился для его команды довольно тяжелым.

"Тяжёлая игра, хороший соперник", — цитирует наставника питерского клуба сайт Чемпионат.Ru. По словам Знарка, его команде в чем-то повезло: "Есть везение в том, что мы забили. Нам стоит задуматься об игре в большинстве".

Отвечая на критику журналистов, которые на пресс-рауте отметили, что мало забивает в команде из Санкт-Петербурга один из ее лидеров Илья Ковальчук, Знарок сказал: "Что значит, мало забивает? Он выполняет свою работу, а голы придут".