Константин Ярошенко жалуется на притеснения

Отбывающий в США длительное заключение российский летчик Константин Ярошенко встретился в тюрьме "Форт-Дикс" с дипломатами из генконсульства РФ в Нью-Йорке. В ходе беседы он пожаловался на необоснованные обыски и негативное отношение к нему со стороны руководства пенитенциарного учреждения.

Встреча, состоявшаяся 1 апреля, была организована при поддержке российского посольства в США. Константин Ярошенко отметил, что необоснованные досмотры совершались прилюдно и без видимых на то причин. При этом он подчеркнул, что испытывает негативное личное отношение к нему со стороны русофобски настроенного руководящего сотрудника тюрьмы. Ярошенко предположил, что его пытаются спровоцировать на нарушение режима с целью перевода в карцер и препятствования общению с родными и СМИ.

Российские дипломаты направили в адрес руководства тюрьмы официальное обращение с требованием соблюдения законных прав Константина Ярошенко. Генконсульство РФ в Нью-Йорке держит ситуацию на постоянном контроле, передает ТАСС.

Как сообщалось, в сентябре 2011 года российский летчик Константин Ярошенко был осужден в США на 20 лет лишения свободы. В Соединенные Штаты россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в мае 2010 года. Якобы, действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков уличили Константина Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Россиянин свою вину полностью отрицает и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. Официальные представители российских властей неоднократно обращались к властям США с просьбой о выдаче Константина Ярошенко, а его семья — о помиловании.