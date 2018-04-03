"Челси" готовит 9 млн евро на неустойку для тренера Конте

Дни итальянского специалиста Антонио Конте в роли главного тренера лондонского "Челси", похоже, сочтены. После поражения "аристократов" в столичном дерби от "Тоттенхэма" (1:3) сильнейший клуб Англии прошлого сезона рискует в следующем году не попасть в Лигу чемпионов.

"Челси" идет пятым в премьер-лиге и на 8 очков отстает от четвертого места, которое дает право сыграть в главном евротурнире. При этом главный тренер "Челси" Антонио Конте не намерен по собственному желанию покидать команду, которую он в прошлом году привел к титулу.

Но владелец "аристократов" российский бизнесмен Роман Абрамович, похоже, свой выбор сделал, сообщает The Telegraph. При этом британская пресса уже давно муссирует слухи, что у Конте испортились личные отношения с работодателем. Однако, если лондонцы захотят расстаться с 48-летним итальянцем, им придется выплатить Конте неустойку – 9 млн евро.

Возможен также вариант, при котором Конте будет уволен, но "Челси" продолжит выплачивать ему зарплату до истечения срока контракта или до того, как итальянец найдет себе новую команду. На замену синьору Антинио хотят пригласить более молодого и прогрессивного тренера. Среди главных кандидатов испанец Луис Энрике и немец Томас Тухель.