Футбольный "СКА-Хабаровск" может возглавить Сергей Передня

Бывший наставник футбольных клубов "Волга", "Томь", "Тамбов" и "Луч-Энергия" Сергей Передня является главным кандидатом на пост главного тренера команды премьер-лиги "СКА-Хабаровск". О назначении 45-летнего специалиста на должность рулевого может быть объявлено уже во вторник, 3 апреля.

Сам специалист подтвердил, что встречался с руководителями дальневосточной команды: "Да, я встречался с руководством клуба, — цитирует "Советский спорт", – однако, пока без комментариев". В случае назначения на пост Передня сменит Рината Билялетдинова, контракт с которым был расторгнут по согласию сторон 31 марта.

В чемпионате России хабаровчане не могут выиграть с сентября 2017 года, когда они одолели "Ростов" (2:1). После 24 туров турнира премьер-лиги "СКА-Хабаровск" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.