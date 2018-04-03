Сахалин вновь отрезан от Большой земли

Паромная переправа, соединяющая остров Сахалин с материковой частью России, закрыта из-за шторма. Синоптики прогнозируют, что погода начнет улучшаться в среду, 4 апреля, после обеда по местному времени.

В ближайшее время паромы "Сахалин-8" и "Сахалин-10" зайдут в порт Ванино Хабаровского края. Сейчас в Татарском проливе скорость ветра достигает 22 метров в секунду, а высота волн — 4,8 метра, передает "Интерфакс". Работу паромной переправы планируется возобновить в ночь на четверг, 5 апреля.

В минувшем месяце из-за циклонов и штормов в Татарском проливе паромная переправа Ванино-Холмск приостанавливала свою работу трижды.