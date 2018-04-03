Голкипер Икер Касильяс сыграл 1000-й матч в карьере

Испанский вратарь португальского клуба "Порту" Икер Касильяс провел свой 1000-й матч на высшем профессиональной уровне. Это знаменательное для экс-голкипера сборной Испании событие произошло во встрече 28-го тура чемпионата Португалии против команды "Белененсеш" (0:2).

Касильяс стал всего лишь вторым испанцем в истории футбола после Рауля, который в своей карьере добрался до столь значимой отметки, напоминает Спортс.Ru. Это был 108-й матч вратаря-юбиляра за "Порту", еще 725 встреч вратарь провел за мадридский "Реал" и в сборной Испании он сыграл больше всех из первых номеров – 167 игр. В 385 матчах в своей карьере Касильяс отстоял "на ноль".