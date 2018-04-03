Артем Дзюба: заплачу из своего кармана, чтобы сыграть против "Зенита"

Форвард футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба, который играет в тульском "Арсенале" на правах аренды, намерен выйти на поле против питерской команды. При этом согласно арендному соглашению, игрок не имеет права играть против "Зенита", в противном случае ему грозит крупный штраф.

"Я понимаю, что, сделав это, окончательно "в ноль" уйду, — цитирует Дзюбу телеканал "Россия 24". – Получится, что я три-четыре месяца приехал бесплатно поиграть в футбол. Но всё равно я согласен, не лукавлю. Если никто не будет препятствовать этому, то я заплачу из своего кармана, чтобы сыграть. Если не сделаю этого, то буду крохобором на всю страну".

Как ранее сообщали некоторые издания, штраф за игру против своего официального клуба составляет 120 тыс. евро или почти 8,5 млн рублей. Матч "Арсенал" – "Зенит" должен пройти на поле "канониров" 22 апреля.