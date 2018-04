Неполадки в работе YouTube устранены

После устранения неполадки, о которой сообщали пользователи по всему миру, работа видеосервиса YouTube возобновлена в полном объеме. В размещенном в Twitter заявлении компании говорится: "Спасибо вам за терпение, "Ошибка 500" в настоящее время устранена!"

Thanks for your patience, the 500 error is now fixed! https://t.co/9ooRVS9sh8