Неполадки в работе YouTube устранены

После устранения неполадки, о которой сообщали пользователи по всему миру, работа видеосервиса YouTube возобновлена в полном объеме. В размещенном в Twitter заявлении компании говорится: "Спасибо вам за терпение, "Ошибка 500" в настоящее время устранена!"

Thanks for your patience, the 500 error is now fixed! https://t.co/9ooRVS9sh8 — Team YouTube (@TeamYouTube) 2 апреля 2018 г.

Как сообщалось, ранее сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, получил множество сообщений пользователей с Украины, из России, Белоруссии, США, Канады, Бразилии, Германии, Швеции, Великобритании, Италии, Испании и Франции с жалобами на появление информации об ошибке при попытке открыть чей-либо канал или разместить комментарий, напоминает ТАСС.