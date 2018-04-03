Финн Вестерлунд останется на посту тренера "Салавата Юлаева"

Руководители хоккейного клуба "Салават Юлаев" из столицы Башкортостана решили продлить отношения с финским тренером Эрккой Вестерлундом. Экс-наставник сборной Финляндии, дважды выигравший с ней серебро Олимпийских игр, принял команду из Уфы летом 2017 года.

Вестерлунд пришел в "Салават", подписав контракт по схеме "1+1", напоминает Чемпионат.Ru. Год назад юлаевцы вылетели из плей-офф в первом же круге, проиграв казанскому "Ак Басу" (1:4).В этом году команда дошла до полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина. Ранее Вестерлунд работал в клубе КХЛ "Йокерит" из Хельсинки.