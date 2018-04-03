Два гола и передача Мэттьюса принесли "Торонто" успех

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. В Торонто местные "Мейпл Ливз" более чем уверенно переиграли соперников из "Буффало Сейбрз" – 5:2. Два гола и передачу записал на свой счет молодой американец "кленовых листьев" Остон Меттьюс.

При этом дебютант "Торонто" забивал в самые напряженные моменты матча: после того, как соперник в первом случае сравнял счет (1:1), а во втором – сократил его с 1:4 до 2:4. Два гола забил и одноклубник Мэттьса швед Вильям Нюландер. "Торонто" идет четвертым в Восточной конференции и близок к тому, чтобы попасть в плей-офф.