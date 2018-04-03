Надежда Савченко составила план изменения политической системы Украины

Депутат Верховной рады опубликовала текст на своей странице в Фейсбуке. Причем прямо из СИЗО, куда ее поместили по подозрению в подготовке теракта в здании парламента.

Среди предлагаемых Савченко мер — перепись населения, паспортизация населенных пунктов и инвентаризация ресурсов, а также изменение избирательной системы, позволяющей гражданам страны отзывать депутатов, сообщает телеканал "Россия 24".

Кроме того, депутат предлагает жителям Украины самим выбирать региональных руководителей полиции и председателей судов. И, наконец, по мнению Надежды Савченко, нужно ввести новые административные единицы — общины — с населением 120-150 тысяч человек.