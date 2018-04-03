Сотни школ в США на один день вынужденно прекратили свою работу

В Оклахоме и Кентукки вести уроки было просто некому: тысячи учителей вышли на митинг. Как сообщает телеканал CBS, педагоги требовали повысить им заработную плату и увеличить финансирование школ. По предварительным данным, лишь в Оклахоме забастовка собрала 36 тысяч учителей, заключает телеканал "Россия 24".