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3 апреля 201806:07

Сенат США расследует причины многократного увеличения цены на лекарство от рака

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Американские сенаторы хотят знать, в связи с чем цена на противоопухолевый препарат ломустин за последние пять лет выросла на 1400%. В компанию-производитель лекарства направлено письмо с требованием объяснений.

В частности, от владельца фирмы ждут отчета о стоимости производства препарата и какова прибыль от его реализации. В 2013 году компания приобрела права на производство препарата и на тот момент одна капсула стоила 50 долларов. Сегодня – уже 768 долларов.

Лекарство производится в 1976 года, но в последние годы спрос на него сократился, отмечает телеканал "Россия 24". Несмотря на успешный опыт применения против разных видов онкологий, пациенты зачастую просто не могут позволить себе пройти столь дорогостоящий курс лечения.

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