Сенат США расследует причины многократного увеличения цены на лекарство от рака

Сенат США расследует причины многократного увеличения цены на лекарство от ракаЧитайте нас в Telegram
Американские сенаторы хотят знать, в связи с чем цена на противоопухолевый препарат ломустин за последние пять лет выросла на 1400%. В компанию-производитель лекарства направлено письмо с требованием объяснений.
В частности, от владельца фирмы ждут отчета о стоимости производства препарата и какова прибыль от его реализации. В 2013 году компания приобрела права на производство препарата и на тот момент одна капсула стоила 50 долларов. Сегодня – уже 768 долларов.
Лекарство производится в 1976 года, но в последние годы спрос на него сократился, отмечает телеканал "Россия 24". Несмотря на успешный опыт применения против разных видов онкологий, пациенты зачастую просто не могут позволить себе пройти столь дорогостоящий курс лечения.
Сейчас
Сербия может вступить в ОДКБ
Картина дня
-
Ереван: при взрыве в ресторане пострадали россияне
- Рецидивистка Мара Багдасарян снова попалась за рулем
- Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне
- Названа причина неудачи с первым дроном "Почты России"
- В Британии считают, что Скрипалей отравили гречкой
Самое читаемое
-
Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем 2" жестоко убит в Москве
- Александр Поветкин нокаутировал британца Прайса
- "Уральские пельмени" пошли ва-банк из-за страха и голода
- Таджикистан запрещает полеты четырем российским компаниям
- Бьющий кипятком "фонтан" возник посреди перекрестка. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дерзкого" BMW X2
- Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg
- Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
- Представлен новый большой кроссовер Volkswagen (и это не Touareg)
Экономика
-
Китай вводит масштабные пошлины на товары из США
- Налоги в США: плата за цивилизацию
- Владельцам "Суммы" предъявлены уголовные обвинения
- МИД РФ объявил о высылке дипломатов 23 стран
- Дворкович исключил резкий рост цен на бензин
Недвижимость
-
Что можно купить в Ирландии, если продать двушку в Москве
- 100 тысяч за ночь: как зарабатывают на футбольных болельщиках
- 4 изменения: что даст реновация Москве
- Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- На пике популярности: пять плюсов комфорт-класса
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: кофе полезен для сердца (но только если вы не курите)
- Можно ли накачать пресс смехом? Да!
- Продукты на вашей кухне, которые могут вызвать галлюцинации
- Правда о соли: так ли она вредна, как принято считать
- Как справиться с храпом: 6 способов
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Гонщицу Мару Багдасарян снова задержали на дороге
- Приметы весны: во дворах и парках появились собачьи "подснежники"
- Библиотека будущего заработала на северо-востоке Москвы
- Воровство автомобильных фар приобрело в столице характер эпидемии
- Москва присоединится к международной акции "Зажги синим"
- "Яхта Сталина" станет плавучим музеем
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Пустыня Сахара значительно увеличилась за последние 100 лет
- В Англии случайно нашли редкое изображение женщины-фараона
- Микробиологи отыскали ахиллесову пяту болезнетворных бактерий
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак