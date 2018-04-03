В Рязани открыли "Академию единоборств"

На территории спорткомплекса есть боксерские и разминочные залы, медико-восстановительный центр с сауной, раздевалки с душевыми. Трибуны вмещают до полутора тысяч зрителей, которые могут следить за боями сразу на пяти коврах. В первый же день работы спорткомплекса в нем стартовали соревнования по тхэквондо. Приехали 1200 участников из 47 регионов страны, отмечает телеканал "Россия 24".