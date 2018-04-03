Россияне при взрыве в центре Еревана пострадали незначительно

В Ереване выясняют причины взрыва в одном из ресторанов быстрого питания. Как сообщили в следственном комитете Армении, на воздух взлетел баллон с углекислым газом, который могли использовать в аппарате для розлива слабоалкогольных напитков.

Кроме того, в ведомстве рассказали о состоянии здоровья пострадавшего ребенка. По словам советника главы СК, девочку прооперировали. Утром всех, кроме нее, выпишут из больницы.

Как сообщалось, инцидент произошел на пешеходной улице в центре Еревана, напоминает телеканал "Россия 24". Пострадали восемь человек, в том числе, граждане России и Ирана. Трое российских подростков получили небольшие порезы и травмы ног. Заведено уголовное дело. Статья – "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности".