Акции Tesla продолжают падение на фондовых рынках

В шутке Илона Маска о банкротстве "Теслы", похоже, доля шутки совсем небольшая. Акции компании потеряли более 7% на торгах в понедельник. Капитализация американского производителя электромобилей за март сократилась уже более чем 14 миллиардов долларов — это 25% от общей рыночной стоимости компании.

The Financial Times объясняет это скандалом, связанным с раскрытием деталей ДТП, когда водитель Model X погиб после столкновения с отбойником. Электромобиль был в режиме автопилота, напоминает телеканал "Россия 24".

В феврале Tesla заявила, что к концу первого квартала за неделю производство электромобиля Model-3 достигнет 2-х с половиной тысяч штук, а к концу третьего – 5-ти тысяч. Общее мнение аналитиков сводится к тому, что компания вряд ли оправдает собственные прогнозы.