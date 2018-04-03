Еще один фигурант дела о пожаре в Кемерове обжалует свой арест

С просьбой пересмотреть решение об аресте в суд обратилась генеральный директор компании-собственника здания ТРЦ "Зимняя вишня "Юлия Богданова. Всего под стражей – семеро, пятеро из них уже подали аналогичные документы. Ранее суд задержал их на два месяца.

Трагедия произошла 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Жертвами пожара стали 64 человека, пострадавших – 79, напоминает телеканал "Россия 24".

Промежуточные итоги расследования озвучил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Прибыв в регион, он заявил, что, скорее всего, пожар возник из-за короткого замыкания в батутном зале. Следователи обнаружили, что кабели высокого напряжения в нарушение всех правил были проложены через все помещение. Кроме того, очевидцы сообщают, что пучок электрических проводов свисал буквально над емкостью с мягкими кубиками.