"Капиталисты" Овечкин и Кузнецов обыграли "блюзмена" Тарасенко

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" выиграл в гостях у соперников из "Сент-Луис Блюз" со счетом 4:2 в матче Национальной хоккейной лиги. При этом первый и последний голы в этом матче забивали российские легионеры команд: счет открыл Владимир Тарасенко, а итог матча подвел Александр Овечкин.

Тарасенко вывел "блюзменов" вперед на 3-й минуте, но в конце первого периода и в начале второго гости сумели перевернуть хо встречи с помощью голов Бэкстрема, Чейссона и Бураковски. Хозяева,тем не менее сократили счет после шайбы Бэрглунда, но в конце игры Овечкин с паса Евгения Кузнецова установил окончательный счет – 4:2 в пользу столичной команды.