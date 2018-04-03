Дадонов и Мальгин принесли "пантерам" Флориды победу

В Национальной хоккейной лиге сыгран очередной матч. Клуб "Флорида Пантерз" принимал на своем льду соперников из "Каролины Харрикейнз". Хозяева выиграли с минимальным счетом 3:2, а на счету российских "пантер" Евгения Дадонова и Дениса Мальгина, соответственно, гол и пас.

"Каролина" повела в начале первого периода после гола ван Римсдайка, но Уигар с подачи Мальгина восстановил равновесие уже через минуту. В конце первого периода Дадонов вывел "Пантерз" вперед, но во второй 20-минутке Райан снова привел матч в ничейную гавань. Лишь за 8 минут до конца форвард хозяев Петрович забил победный гол.