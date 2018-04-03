Арестован заказчик теракта в питерском метро

11 радикалов исламистской группировки арестованы в Санкт-Петербурге. Все они причастны к апрельскому теракту 2017 года. Тогда при взрыве в вагоне террориста-смертника погибли 16 человек. Среди арестованных — заказчик преступления. Это Аброр Азимов. Также был арестован его старший брат Акрам Азимов. Все обвиняемые свою вину отрицают.

Бомбу в поезде метро взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов, напоминает "Интерфакс".

"Тщательный анализ так называемых электронных следов, которые остаются при таких способах связи, позволили в кратчайшие сроки изобличить и установить всех участников преступной группы", — отметила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

При этом Светлана Петренко подчеркнула, что организатор и исполнитель не были знакомы друг с другом. Они общались только в мессенджере Telegram. Этот мессенджер позволяет создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля 2017 года. Самодельное взрывное устройство сработало в вагоне на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Погибли 15 пассажиров и террорист-смертник. Пострадавшими в теракте признаны 102 человека.