Памфилова вручила Путину новое президентское удостоверение

Глава Центризбиркома Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России и поздравила главу государства с убедительной победой на выборах. Встреча состоялась сегодня в Кремле, сообщает телеканал "Россия 24".

"Хотела вас поздравить с выборами, убедительной чистой победой, и вручить удостоверение", — обратилась Памфилова к Путину в начале беседы.

В свою очередь президент поблагодарил всех, кто работал во время избирательной кампании, и отметил, что работа проведена на самом высоком техническом и организационном уровне.

"Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны", — заявил Владимир Путин.

Уровень доверия населения к прошедшим президентским выборам впервые превысил 80%. "Даже уже после выборов были проведены опросы — до 88%", — добавила руководитель ЦИК.

В голосовании на президентских выборах приняли участие 67,54 процента граждан страны. За Владимира Путина отдали голоса почти 77 процентов. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него около 12 процентов.