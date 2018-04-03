СКР обвинил главу МВД Украины в нарушении избирательных прав россиян

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Президентские выборы 37 минут назад
СКР обвинил главу МВД Украины в нарушении избирательных прав россиянЧитайте нас в Telegram
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным российских следователей, Аваков, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове не пропускать на избирательные участки граждан России, находившихся на территории Украины 18 марта, для участия в выборах президента РФ.
В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации, отмечает СКР.
В данный момент следствием принимаются меры на установление всех обстоятельств совершения данного преступления, а также других лиц, причастных к его совершению.
Ранее сообщалось, что в нескольких городах Украины граждане России не смогли проголосовать в день выборов президента РФ: им активно препятствовали, прежде всего, украинские националисты, а также правоохранители — подчиненные главы МВД Украины Арсена Авакова.
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