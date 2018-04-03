Тема:

Президентские выборы 37 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
3 апреля 201810:39

СКР обвинил главу МВД Украины в нарушении избирательных прав россиян

фото ТАСС

Читайте нас в Telegram

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным российских следователей, Аваков, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове не пропускать на избирательные участки граждан России, находившихся на территории Украины 18 марта, для участия в выборах президента РФ.

В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации, отмечает СКР.

В данный момент следствием принимаются меры на установление всех обстоятельств совершения данного преступления, а также других лиц, причастных к его совершению.

Ранее сообщалось, что в нескольких городах Украины граждане России не смогли проголосовать в день выборов президента РФ: им активно препятствовали, прежде всего, украинские националисты, а также правоохранители — подчиненные главы МВД Украины Арсена Авакова.

Ранее по теме

Сейчас

10:30

СКР обвинил Авакова в нарушении избирательных прав россиян

09:58

Памфилова вручила Путину новое президентское удостоверение

09:55

Ночью в московской больнице зарезали пациента

09:43

ФСБ пресекла передачу секретных военных карт иностранцам

08:25

Арестован заказчик теракта в питерском метро

06:32

Сербия может вступить в ОДКБ

06:04

Россияне при взрыве в центре Еревана пострадали незначительно

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Памфилова вручила Путину новое президентское удостоверение

Памфилова вручила Путину новое президентское удостоверение

55 минут назад
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт иностранцам

ФСБ пресекла передачу секретных военных карт иностранцам

1 час назад
СКР обвинил главу МВД Украины в нарушении избирательных прав россиян

СКР обвинил главу МВД Украины в нарушении избирательных прав россиян

31 минута назад
Ночью в московской больнице зарезали пациента

Ночью в московской больнице зарезали пациента

1 час назад
Арестован заказчик теракта в питерском метро

Арестован заказчик теракта в питерском метро

2 часа назад
Звезда сериала "Последний из Магикян" сядет на 22 года за порно с детьми

Звезда сериала "Последний из Магикян" сядет на 22 года за порно с детьми

1 час назад
Роструд: отдохнем с 29 апреля по 2 мая и 9 мая

Роструд: отдохнем с 29 апреля по 2 мая и 9 мая

36 минут назад
Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

02.04.2018 08:40
Эксклюзив "Вестей": аниматор, покалечивший мальчика из России, продает мороженое детям

Эксклюзив "Вестей": аниматор, покалечивший мальчика из России, продает мороженое детям

13 часов назад
Вести.net: BMW и Mercedes будут вместе развивать каршеринг

Вести.net: BMW и Mercedes будут вместе развивать каршеринг

52 минуты назад
"Первому игроку приготовиться" стал главным хитом Спилберга за 10 лет

"Первому игроку приготовиться" стал главным хитом Спилберга за 10 лет

57 минут назад
В России снимут мультфильм о Кощее Бессмертном, каким его еще не видели

В России снимут мультфильм о Кощее Бессмертном, каким его еще не видели

1 час назад
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду

5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду

1 час назад
Миллиону семей по 2 млн рублей: россияне спешат взять ипотеку по минимальным ставкам

Миллиону семей по 2 млн рублей: россияне спешат взять ипотеку по минимальным ставкам

1 час назад
Вести.net: беспилотник &ldquo;Почты России&rdquo; разбился во время тестового полета

Вести.net: беспилотник “Почты России” разбился во время тестового полета

1 час назад
Nokia 9 обещают тройную камеру и 8 ГБ оперативной памяти

Nokia 9 обещают тройную камеру и 8 ГБ оперативной памяти

1 час назад
В Перми младенец попал в реанимацию после падения на него ледяной глыбы

В Перми младенец попал в реанимацию после падения на него ледяной глыбы

2 часа назад
Bloomberg: Apple переведет "маки" на собственные процессоры

Bloomberg: Apple переведет "маки" на собственные процессоры

2 часа назад
Боевики оставили под Джобаром гигантский подземный город

Боевики оставили под Джобаром гигантский подземный город

2 часа назад
Российские керлингисты обыграли норвежцев на чемпионате мира

Российские керлингисты обыграли норвежцев на чемпионате мира

2 часа назад
Сербия может вступить в ОДКБ

Сербия может вступить в ОДКБ

4 часа назад
Еще один фигурант дела о пожаре в Кемерове обжалует свой арест

Еще один фигурант дела о пожаре в Кемерове обжалует свой арест

4 часа назад
Астрономы из Швейцарии открыли самую дальнюю от Земли звезду

Астрономы из Швейцарии открыли самую дальнюю от Земли звезду

5 часов назад
Сотни школ в США на один день вынужденно прекратили свою работу

Сотни школ в США на один день вынужденно прекратили свою работу

5 часов назад
Россияне при взрыве в центре Еревана пострадали незначительно

Россияне при взрыве в центре Еревана пострадали незначительно

5 часов назад
Надежда Савченко составила план изменения политической системы Украины

Надежда Савченко составила план изменения политической системы Украины

5 часов назад
Португалия упрощает визовый режим для россиян

Португалия упрощает визовый режим для россиян

5 часов назад
В пригороде Ракки сирийские ополченцы обстреляли американскую военную базу

В пригороде Ракки сирийские ополченцы обстреляли американскую военную базу

5 часов назад
Неполадки в работе YouTube устранены

Неполадки в работе YouTube устранены

7 часов назад
Константин Ярошенко жалуется на притеснения

Константин Ярошенко жалуется на притеснения

9 часов назад
Эксперт: у Tesla серьезные проблемы с долгами

Эксперт: у Tesla серьезные проблемы с долгами

9 часов назад
Футбол России. Артем Дзюба

Футбол России. Артем Дзюба

9 часов назад
356
Борис Гребенщиков заявил о своем желании дать гастроли в Крыму

Борис Гребенщиков заявил о своем желании дать гастроли в Крыму

10 часов назад
Космический грузовик Dragon взял курс на МКС

Космический грузовик Dragon взял курс на МКС

10 часов назад
Весеннее обострение: участились случаи нападения психически нездоровых людей на улицах

Весеннее обострение: участились случаи нападения психически нездоровых людей на улицах

11 часов назад
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган дадут старт строительству в Турции АЭС "Аккую"

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган дадут старт строительству в Турции АЭС "Аккую"

11 часов назад
Баскетбольный ЦСКА уверенно победил УНИКС в Единой лиге

Баскетбольный ЦСКА уверенно победил УНИКС в Единой лиге

11 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 2 апреля 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 2 апреля 2018 года

11 часов назад
1 041
Черный хайп возьмут под контроль: Роскомнадзор обяжут бороться с фейками

Черный хайп возьмут под контроль: Роскомнадзор обяжут бороться с фейками

12 часов назад
"Лео и Тиг": долгожданное весеннее обновление

"Лео и Тиг": долгожданное весеннее обновление

12 часов назад
Борьба с мусорными газами: старый полигон "Ядрово" готовят к закрытию

Борьба с мусорными газами: старый полигон "Ядрово" готовят к закрытию

13 часов назад
Минуя Москву: как сделать дешевле региональные перелеты

Минуя Москву: как сделать дешевле региональные перелеты

14 часов назад
Выросшая в детдоме девушка уверяет, что она - брошенная дочь Александра Серова

Выросшая в детдоме девушка уверяет, что она - брошенная дочь Александра Серова

16 часов назад
В Telegram объяснили Роскомнадзору, почему передача ключей шифрования невозможна

В Telegram объяснили Роскомнадзору, почему передача ключей шифрования невозможна

18 часов назад
В Ярославле разбираются, за что на детском празднике зверски избили Дарта Вейдера

В Ярославле разбираются, за что на детском празднике зверски избили Дарта Вейдера

18 часов назад
Легендарный суперкар от Toyota лишится очень важного агрегата

Легендарный суперкар от Toyota лишится очень важного агрегата

19 часов назад
Супруга Игоря Бочкина решилась выйти за него замуж после сотрясения мозга

Супруга Игоря Бочкина решилась выйти за него замуж после сотрясения мозга

20 часов назад
Татьяна Любимова: хочется схватить сирот в охапку и греть, греть, обнимать

Татьяна Любимова: хочется схватить сирот в охапку и греть, греть, обнимать

23 часа назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Фестиваль Ростроповича: Страстную неделю открывают "Страсти по Матфею"

Фестиваль Ростроповича: Страстную неделю открывают "Страсти по Матфею"

14 часов назад
Рани Кальдерон и Национальный филармонический оркестр России впервые выступят вместе

Рани Кальдерон и Национальный филармонический оркестр России впервые выступят вместе

30.03.2018 22:50