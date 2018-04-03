Ярославль впервые примет официальный матч сборной России по хоккею

Сборная России по хоккею впервые сыграет матч Еврохоккейтура в Ярославле. В четверг, 19 апреля, на "Арене-2000" российская команда сыграет вынесенный матч чешского этапа соревнований против сборной Швеции.

После двух этапов Евротура сборная России занимает первое место в общем зачете с пятью победами в шести матчах.