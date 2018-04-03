В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра

Законодательское собрание Свердловской области отменило прямые выборы главы Екатеринбурга. Во вторник, 3 апреля, областные депутаты приняли соответствующую поправку, которая изменяет порядок избрания городского головы.

Система прямых выборов мэра действовала в Екатеринбурге с 2010 года. Теперь главу города будут избирать депутаты городской думы. Предполагается, что кандидатов будет предлагать конкурсная комиссия, сообщает ТАСС.

За поправки в областной закон о выборах органов местного самоуправления проголосовали 42 депутата, против — четверо, воздержавшихся не было.

Накануне в городе прошел митинг против отмены выборов главы города, в котором приняли участие около двух тысяч человек.

В настоящее время мэром Екатеринбурге и одновременно главой городской думы является Евгений Ройзман, выигравший выборы в сентябре 2013 года. Сити-менеджером является Александр Якоб, утвержденный на эту должность депутатами гордумы в октябре 2013 года.

Евгений Ройзман заявил "Интерфаксу", что не планирует участвовать в конкурсе на должность главы города. "Я, конечно, ни в каких конкурсах участвовать не буду, потому что это не избрание, это назначение. Я могу признавать над собой власть своих избирателей. Но чью-то власть над собой признавать я просто не хочу, я в этой системе не жил, у меня никогда не было начальников, и я не обладаю теми качествами, которыми должен обладать назначенец", — сказал он.