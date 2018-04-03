Дрова из леса: валежник стал недревесным ресурсом

3 апреля 201812:23
Дрова из леса: валежник стал недревесным ресурсомЧитайте нас в Telegram
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который выводит валежник в лесу из категории древесины. Соответственно, у россиян появится возможность свободно собирать его для отопления своих домов.
"Это не только решает социальную проблему для людей, но это очень важное решение для экологии. Мы без бюджетных затрат обеспечим очистку леса", — объяснил "Интерфаксу" первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Новый закон начнет действовать с 1 января 2019 года.
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