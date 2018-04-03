Тема:
Пожар в кемеровском ТЦ 21 минута назад
Аман Тулеев стал депутатомЧитайте нас в Telegram
73-летний кемеровский экс-губернатор Аман Тулеев стал депутатом. Он получил мандат совета народных депутатов Кемеровской области на заседании избирательной комиссии Кемеровской области.
В 2013 году Тулеев возглавлял единый список кандидатов от "Единой России", напоминает ТАСС. Сейчас он получил вакантный мандат сложившего свои полномочия в 2016 году депутата Ван Вай-Чена.
Удостоверение депутата Тулееву должен выдать кемеровский облсовет. Затем Аман Тулеев будет включен в один из комитетов совета.
Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. Он подал прошение об отставке после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года. Во время пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали от огня и дыма. Президент России 1 апреля принял прошение Тулеева об отставке. Временным главой Кемеровской области назначен 57-летний Сергей Цивилев. До этого он был вице-губернатором региона.
Ранее по теме
-
Появились новые записи начала пожара в "Зимней вишне"39 минут назад
-
Еще один фигурант дела о пожаре в Кемерове обжалует свой арест7 часов назад
-
Кемерово: настроения на девятый день трагедии и первые шаги нового губернатора16 часов назад
-
Действия пожарных в "Зимней вишне" разберут следователи21 час назад
-
СК ищет очевидцев пожара в "Зимней вишне"1 сутки назад
-
Управляющая "Зимней вишни" Надежда Судденок обжаловала арест1 сутки назад
Сейчас
Столичный ТЦ "Афимолл" эвакуировали из-за горящего "Бургер Кинга"
Картина дня
-
Путин получил удостоверение президента
- ФСБ пресекла передачу секретных военных карт
- СКР возбудил дело против главы МВД Украины
- Установлены все причастные к теракту в метро Петербурга
- Ночью в московской больнице зарезали пациента
Самое читаемое
-
Эксклюзив "Вестей": аниматор, изрезавший мальчика из России, продает мороженое детям
- Выросшая в детдоме девушка уверяет, что она - брошенная дочь Александра Серова
- Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем 2" жестоко убит в Москве
- "Уральские пельмени" пошли ва-банк из-за страха и голода
- Врачи не узнали Осина: он снова попал в больницу с алкогольным отравлением
Авто.Вести.Ru
-
Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дерзкого" BMW X2
- Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg
- Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
- Представлен новый большой кроссовер Volkswagen (и это не Touareg)
Экономика
-
Рынок акций: худшее начало квартала с 1930 года
- Минфин: доля неконкурентных госзакупок достигла 96%
- "Регионы России": 10 лучших губернаторов регионов РФ
- Россияне потеряли интерес к национальным брендам
- Чем рискуют Магомедовы: активы группы "Сумма"
Недвижимость
-
Что можно купить в Ирландии, если продать двушку в Москве
- 100 тысяч за ночь: как зарабатывают на футбольных болельщиках
- 4 изменения: что даст реновация Москве
- Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- На пике популярности: пять плюсов комфорт-класса
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: кофе полезен для сердца (но только если вы не курите)
- Можно ли накачать пресс смехом? Да!
- Продукты на вашей кухне, которые могут вызвать галлюцинации
- Правда о соли: так ли она вредна, как принято считать
- Как справиться с храпом: 6 способов
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Гонщицу Мару Багдасарян снова задержали на дороге
- Приметы весны: во дворах и парках появились собачьи "подснежники"
- Библиотека будущего заработала на северо-востоке Москвы
- Воровство автомобильных фар приобрело в столице характер эпидемии
- Москва присоединится к международной акции "Зажги синим"
- "Яхта Сталина" станет плавучим музеем
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Экзоскелет для горнолыжников улучшит навыки катания
- Биомеханики раскрыли природу сотрясения мозга
- Тёмные точки в облаках Венеры могут оказаться бактериями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак