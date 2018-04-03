73-летний кемеровский экс-губернатор Аман Тулеев стал депутатом. Он получил мандат совета народных депутатов Кемеровской области на заседании избирательной комиссии Кемеровской области.

В 2013 году Тулеев возглавлял единый список кандидатов от "Единой России", напоминает ТАСС. Сейчас он получил вакантный мандат сложившего свои полномочия в 2016 году депутата Ван Вай-Чена.

Удостоверение депутата Тулееву должен выдать кемеровский облсовет. Затем Аман Тулеев будет включен в один из комитетов совета.

Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. Он подал прошение об отставке после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года. Во время пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали от огня и дыма. Президент России 1 апреля принял прошение Тулеева об отставке. Временным главой Кемеровской области назначен 57-летний Сергей Цивилев. До этого он был вице-губернатором региона.