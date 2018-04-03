Из-за кредита на лечение многодетную семью выселяют на улицу

В подмосковных Мытищах многодетная семья лишилась единственной квартиры и вот-вот окажется на улице. Так дорого людям обошелся кредит, который они брали в микрофинансовой организации. Как только заемщики пропустили платеж, фирма без ведома собственников продала их жилье по подозрительно низкой цене. Можно ли отменить сомнительную сделку?

- Мы многодетная семья, у нас трое маленьких детей, нас выселяют на улицу. Мы не знаем, что нам делать. У нас нет другого жилья.

Семье Юлии срочно нужны были деньги на лечение. Банки в кредитах отказали. Выдать заветную сумму согласилась микрофинансовая организация "Центр займов 365". Но с условием — под залог квартиры.

"Нам все время говорили: вы не переживайте, это нужно для залога, продажи квартиры не будет. Нам квартира не нужна, нам нужны только деньги", — рассказывает Галина Моисеева.

За займ в 1 миллион 350 тысяч Моисеевы должны были переплатить 500 тысяч рублей. По условиям договора, сначала погашались проценты — по 40 тысяч в месяц. А основной долг семья должна была выплатить в июле этого года. Но полторы недели назад в квартиру к Моисеевым пришел неизвестный и заявил, что теперь хозяин здесь он.

- Сказал, что он собственник. Для меня это был шок. Начал угрожать выселением, что мы через 10 дней придем менять замки.

Оказалось, у Моисеевых произошла просрочка по займу. Этим очень быстро воспользовалась микрофинансовая организация и продала квартиру по цене почти в три раза ниже рыночной. Причем к этому времени за нарушение закона Центральный банк уже отобрал у фирмы лицензию на выдачу займов. Новый собственник квартиры, некий Кирилл Списацкий, уверяет, что сделка прошла чисто. Правда, встречаться лично отказывается.

- Ей кто-нибудь угрожал? Ей что-нибудь обидное говорили? К ней кто-нибудь применял физическую силу? Никто на улицу их не выбрасывает. Когда мы первый раз с ней встречались, мы с ней беседовали о том, как бы нам ей помочь решить ее жилищный вопрос. Каким образом мы можем это решить. Человек не хочет.

Вместе с Юлей мы отправляемся в офис "Центра займов 365". На входе нас встречает юрист компании.

"Мы двигаемся исключительно в рамках правового поля. Мы не какие-то там черные риелторы, маклеры, какими нас пытаются представить в глазах общественности", — утверждает Георгий Поляков, главный юрист "Центра займов 365".

Среди увесистой папки с документами нам так и не смогли найти уведомления о продаже квартиры.

- Есть какое-то уведомление, где речь идет о квартире?

- Возможно, это уведомление находится в регистрационном деле.

Моисеевы уверяют: они и не думали становиться неплательщиками, весь долг собирались погасить вовремя.

"По условиям договора займа предусмотрено обязательное уведомление при передаче третьим лицам заемщика. Этого сделано не было. На сегодняшний день договор действующий. Сумма основного долга должна быть уплачена в июле 2018 года", — объясняет Евгения Колесникова, адвокат семьи Моисеевых.

Каким образом квартира была продана без ведома собственников, сейчас выясняет полиция.