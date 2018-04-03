ОЗХО ответит на вопросы России по делу Скрипаля до конца дня

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Отравление Скрипаля 16 минут назад
ОЗХО ответит на вопросы России по делу Скрипаля до конца дняЧитайте нас в Telegram
До конца 3 апреля Организация по запрещению химического оружия даст ответы на 13 российских вопросов, пообещала пресс-служба ОЗХО. Российские вопросы касаются как предоставленной Лондоном информации, так и того, какие эксперты ОЗХО направлялись в Великобританию.
Российские вопросы были опубликованы на сайте МИД России, напоминает ТАСС. Все они касаются сфабрикованного "дела Скрипалей". 4 марта 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери. Лондон заявил, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом А234 "Новичок".
4 апреля в 10 часов в Гааге начнется специальное заседание исполнительного совета ОЗХО. На нем будет обсуждаться инцидент в Солсбери. Все заседания исполнительного совета являются внутренними, закрытыми для средств массовой информации. Но по итогам планируется принять отчетный документ.
Это заседание – четкое предложение и попытка вывести ситуацию вокруг "дела Скрипаля" из тупика, отметил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
Москву интересует не только то, получила ли ОЗХО какую-либо информацию из Лондона, но и намерена ли организация делиться этими данными с Москвой. Лондон обвинил в отравление Скрипалей Москву, но никаких данных в подтверждение обвинения не предоставил. Также Лондон отказывается предоставить консульский доступ к Юлии Скрипаль, которая является российской гражданкой. Тем временем британские СМИ продолжают выдвигать новые версии отравления Скрипалей — одна экзотичнее другой.
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