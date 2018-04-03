СМИ: Китай получил первый полк С-400

Россия поставила Китаю первый полк зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Два корабля, которые вышли из порта Усть-Луга, привезли в КНР командный пункт, радиолокационные станции, пусковые установки и генераторы ЗРК. Было еще и третье судно со вспомогательным оборудованием, но оно задержалось, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Напомним, что 19 января этого года сухогруз, который перевозил комплектующие для С-400, попал в шторм. Часть оборудования оказалась повреждена и корабль вернулся в Усть-Лугу.

Как тогда заявил представитель ФСВТС России, специалисты должны оценить ущерб, нанесенный непогодой. После этого целые детали отправят заказчику, а комплектующие на замену поврежденным вышлют позже. И сейчас стало известно, что недостающее оборудование для С-400 обещают доставить заказчику этим летом.

С-400 "Триумф" – самый совершенный серийный российский ЗРК. Один комплекс способен одновременно обстреливать до 6 воздушных целей. Причем максимальная дальность обнаружения летательного аппарата достигает 600 километров, а ракета достанет противника на расстоянии до 400 километров. С-400 может перехватывать как небольшие дроны, так и баллистические ракеты среднего и малого радиусов действия.