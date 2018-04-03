Лолита вспомнила, как выкарабкивалась из психушки после распада дуэта с Цекало

Лолита вспомнила, как выкарабкивалась из психушки после распада дуэта с ЦекалоЧитайте нас в Telegram
Лолита Милявская – женщина без комплексов, при виде которой зал взрывается аплодисментами. Невзирая на недоброжелателей, которые критикуют ее эпатажные выходки и имидж, она спокойно может появиться перед публикой в прозрачной одежде, под которой только она сама, послать злопыхателей "на небо за звездочкой" и позволяет себе быть собой в любых обстоятельствах – и на сцене, и в спорах с коммунальщиками.
Правда, признается Лолита Борису Корчевникову в программе "Судьба человека", не обращать внимание на жесткую критику она научилась далеко не сразу.
По ее признанию, после развалившегося брака с Александром Цекало и их дуэта "Академия" у певицы было ощущение, что она в свои 37 лет не будет востребована как певица, а уходить из профессии не хотела.
"У меня оказались воском залиты уши. Я не слышала, как за моей спиной говорили: "Она сбитый летчик. Кому она нужна?" – вспомнила певица.
Лолита поставила перед собой цель – и добилась ее. Сольная карьера певицы развивалась настолько успешно, что в 2013 году она. вошла в двадцатку самых богатых российских музыкантов
Что же касается распавшегося брака с Цекало, то, как говорит Лолита, она ему очень признательна, Александр ее многому научил, но семьи их на тот момент по сути уже не было, так что неважно, кто кого "бросил".
"Слава богу, друг друга не убили", — как всегда откровенно говорит Лолита.
Однако воспоминания о том периоде наверняка даются ей тяжело: психиатрическая лечебница, обмороки каждые три часа, малокровие… Но в итоге певица научилась отрезать, по ее признанию, все лишнее, что мешало на пути к успеху.
В тот трудный период спас ее Арнольд Спиваковский, который фактически на руках принес Лолиту в больницу.
Потом был очередной брак – с Александром Зарубиным, но и он, как предыдущие, закончился разводом. А потом она познакомилась с Дмитрием – своим пятым мужем. Певица уже научилась не обращать внимания на злопыхателей, которые утверждают, что молодой супруг с ней ради денег.
Она признается, что сейчас вокруг нее – потрясающие люди. И все потому, что в свое время она научилась отсекать лишнее.
Почему больную дочь певицы воспитывает бабушка, как они с Цекало и первым мужем Лолиты жили втроем в коммуналке после изгнания за аморальное поведение из Одесской филармонии, и как удалось начать новую жизнь после распада "Академии", Лолита откровенно рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".
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